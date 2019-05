¡Bomba! Acaban el Manzana Postobón por escándalos de dopajes

Luego de los dos casos de dopaje en los que se vieron envueltos dos ciclistas del equipo Manzana Postobón, se tomó la decisión radical de acabar con el equipo.

Este es el comunicado:

Durante los últimos 10 años, desde la Corporación Pedaleamos por Colombia, un proyecto sin ánimo de lucro, que nació de la pasión por el ciclismo, nos dedicamos a la promoción del deporte, enfocándonos en el desarrollo y crecimiento de ciclistas con alto potencial, siendo, además, abanderados del ciclismo ético, el juego limpio y la competición libre de dopaje.



Bajo esa bandera, podemos dar fé de que trabajamos arduamente y por convicción en la realización de los controles contra el dopaje que estuvieron a nuestro alcance. Además, formamos y capacitamos a todos los integrantes de la Corporación, especialmente a los ciclistas profesionales y juveniles, incluyendo a sus familias, acerca de la importancia de marcar la diferencia con su buen comportamiento, el respeto por su cuerpo, el cuidado de su salud y, sobre todo, la responsabilidad ante la sociedad de ser ejemplo para una sociedad que vibra con el deporte y los ve como referentes a seguir.



Sin embargo, ante los hechos adversos presentados en las últimas semanas, en los cuales se vieron implicados, a título personal, deportistas pertenecientes al equipo profesional de ciclismo, hemos tomado la decisión de no continuar con la escuadra ciclística profesional, razón por la cual, a partir de la fecha, el equipo no participará en las competencias previstas en el calendario nacional e internacional.



Debemos agradecer a todos los patrocinadores que a lo largo de todos estos años confiaron en el equipo y nos acompañaron. Sin Ustedes no hubiese sido posible lograr las metas que nos propusimos. Teníamos más, pero, infortunadamente, esta problemática que ronda en el deporte nos impidió avanzar.



La Corporación invita a la sociedad en pleno, a los entes nacionales como Coldeportes, la Federación Colombiana de Ciclismo y a los deportistas profesionales, recreativos y a los aficionados al ciclismo, a no desfallecer en los propósitos que siempre creímos, porque estamos convencidos de que el deporte limpio y responsable tiene la capacidad de darnos grandes triunfos y hacernos vibrar como país.



Desde la Corporación Pedaleamos por Colombia llamamos a los deportistas y a los equipos de ciclismo del país, a fortalecer el compromiso de lucha contra el dopaje, incrementar los controles internos, formar integralmente a los corredores para que protejan sus entornos. Esa es la mejor forma de evitar situaciones como las que hoy nos hacen decir adiós al ciclismo.



Luis Fernando Saldarriaga, el técnico encargado de la escuadra, dijo: "Con los dos últimos casos, reitero que el equipo es ajeno, eso es personal. El equipo es un enemigo duro del dopaje. No estoy intranquilo. Es un golpe para que se den cuenta de que esto está infectado de dopaje", declaró Saldarriaga a EL TIEMPO.



