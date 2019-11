Froome como papá: bromea de sí mismo con su hijo

El ciclista británico Chris Froome, considerado el mejor del mundo en los últimos tiempos al ganar cuatro títulos del Tour de Francia, ha aprovechado el tiempo que ha estado por fuera del ciclismo, por una grave lesión, para compartir con su familia.

Froome, quien sufrió fractura de fémur, costillas y codo al estrellarse a 60 kilómetros por hora este año haciendo el reconocimiento a la contrarreloj del Dauphiné, ha declarado en varias entrevistas que este tiempo lo ha aprovechado para ver crecer a sus hijos y acompañarlos en estos meses.



Precisamente, Froome compartió este viernes un video en una historia de su Instagram en la que se muestra como le enseña a su hijo, Kellan, a montar bicicleta en una cancha de tenis.



En el video se ve que el pequeño Kellan daba sus primeros pedalazos en su bicicleta sin ruedas auxiliares, mientras lo sostenía Froome hasta dejarlo solo, pero fue ahí el momento con el que su padre bromeó.

Con un mensaje "Not unlike his dad" (no muy diferente a su papá), Froome bromea, porque su hijo se estrella con la red de la cancha de tenis y se va al piso, mientras él corre auxiliarlo.



El comentario de Froome es una burla de sí mismo por la caída que lo apartó este año de gran parte del calendario, en el que no pudo ir por su gran sueño de conquistar el quinto título del Tour de Francia.



