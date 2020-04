Dirigente del ciclismo duda que vuelva la competencia este año

La crisis de ciclismo sigue, no para. o se han reanudado carreras y el cerco para hacerlo, en agosto, cada vez se recorta más.

Renato Di Rocco es el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo y uno de los dirigentes de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y en una entrevista con la Gazzettadellosport, señaló que dudaba del reinicio del calendario.



"¿Volverás a correr? Siempre he tenido dudas y aún las tengo. Hace unos días, Lappartient, presidente de UCI, nos dijo "si corres, si corres, si corres", existe la preocupación", señaló Di Rocco.



Y agregó: "Bélgica, Holanda y Alemania han prohibido las manifestaciones hasta finales de agosto, y habrá que encontrar una nueva fecha para sus campeonatos nacionales. En Francia están preocupados y no hay certeza de poder reabrir a mediados de agosto. No se excluye que el Dauphiné se corra a puerta cerrada".



Si bien la UCI ya reprogramó parte del calendario con el Tour de Francia entre agosto y septiembre, el Giro de Italia en octubre y la Vuelta a España en noviembre, todo está supeditado a lo que pase con el nuevo coronavirus.



Deportes