Cuando el río suena… Dirigente duda de la realización del Tour

El ciclismo del mundo está pendiente de que arranque el calendario, tras la suspensión de las carreras por el nuevo coronavirus.

Los estamentos advierten que la necesidad uno A es que el Tour de Francia se realice, pues es la carrera más importante, la que mueve millones de euros y por la que se podría salvar la temporada.



El Tour está previsto para realizarse del 29 de agosto al 20 de septiembre, pero ya se escuchan testimonios que ponen a pensar que es posible que no se realice, debido a que en Europa las condiciones de salud no son las mejores.



Uno de ellos es el del presidente de Belgian Cycling, Tom Van Damme, quien en la cadena de televisión VTM, señaló que existe la posibilidad de que el Tour no se celebre este año.



“Conseguir un entorno seguro durante una carrera de tres semanas no es algo tan evidente y requiere de medidas contundentes”, dijo Damme.



Y agregó: “¿Será posible implementarlas durante tres semanas? Por parte de los equipos y los acreditados, sí; pero no sólo ellos tienen que ser responsables, también los aficionados. Por ello, todos tienen que ser conscientes de lo que se puede y no se puede hacer”.



Para él, “todo el mundo cuenta con la posibilidad de que el Tour tenga que ser cancelado. Este año puede pasar de todo. Algunos se preguntan si es entendible llevar a cabo un evento como el Tour. Si los científicos y los políticos deciden que se puede, entonces seguiremos sus indicaciones. Si mañana cambian de criterio, nosotros también tendremos que cambiar”.



