La séptima etapa del Giro de Italia, entre Diamante y Potenza, la primera de montaña sobre un recorrido de 196 kilómetros de recorrido, se la adjudicó el neerlandés Koen Bouwman (Jumbo), que encontró premio a su atrevimiento al comandar una larguísima fuga.

Bouwman llegó a Potenza junto con el italiano Davide Formolo y los también neerlandeses Tom Dumoulin y Bauke Mollema, a los que dejó atrás con un cambio de ritmo en los últimos metros de la etapa.



El español Juan Pedro López (Trek-Segafredo) llegó junto al pelotón y seguirá manteniendo por cuarta etapa consecutiva la camiseta rosada.

La experiencia de Camargo

Diego Camargo, el ciclista colombiano del EF, fue protagonista de la larga fuga, pero a 30 km de la meta perdió el contacto con los escapados.



La etapa. Me parece que hemos cumplido. Hubiera querido llegar más arriba, pero quedo conforme con el trabajo que he hecho este viernes en el Giro.



La condición. Llevo dos escapadas en la competencia y eso me dice que estoy en buenas condiciones. Estar con los mejores me dicen que no estamos lejos de ellos.



La escapada. No fue fácil, pero me di cuenta que saltaron hombres importantes y les pude seguir la rueda. Al final no aguanté más, el paso de los demás era muy fuerte, pero me he sentido bien.



Lo que resta. Vienen etapas muy complicadas y en el equipo queremos ser protagonistas de este Giro.



