Diego Camargo, el nuevo rey de la Vuelta de la Juventud

En una muestra de su gran talento, el corredor boyacense Diego Andrés Camargo, del equipo Colombia Tierra de Atletas-GW, defendió su camiseta de líder y se convirtió en el nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud Mindeporte 2020.

Una espectacular jornada se vivió este domingo con la disputa de la quinta y última etapa de la carrera más importante de la categoría sub-23, disputada entre la localidad de Restrepo en el departamento del Meta y Chipaque en Cundinamarca, sobre 90.2 kilómetros, en la que se impuso el corredor antioqueño Óscar Duvián Galvis (EPM-Scott).



Le puede interesar: (Este será el recorrido del Tour de Francia 2021)



Como fue la constante todos los días, el pelotón partió con un fuerte ritmo, desde los primeros kilómetros se vieron intentos de fuga que duraron poco, pues el grupo no estaba dispuesto a permitir ninguna escapada.



En el kilómetro 16.8 estaba ubicada la primera emoción del día con el primer sprint especial. Allí, Adrián Bustamante (UAE Team Colombia) fue el más rápido y se llevó los 5 puntos de bonificación, superando a Néstor Rueda (Sundark), segundo, y a Juan Esteban Guerrero (Avinal), tercero.



Unos kilómetros más adelante partieron cinco corredores del grupo: Alonso Echavarría (Aguardiente Antioqueño), Iván Estiven Martínez (Boyacá Avanza), Germán Sánchez (Depormundo), Daniel Arroyave (UAE Team Emirates) y Esneider Báez (Avinal). Pocos minutos después se les unió Brayan Aguilar (Alcaldía de Cómbita), en ese momento el líder Diego Camargo sufrió una caída que lo obligó a cambiar de bicicleta, pero pudo unirse sin problemas al grupo.



Estos aventureros lograron una diferencia máxima de 1 minuto y 30 segundos con el grupo, que trabajaba atrás con fuerte ritmo, pues no querían que la fuga tomara mucho tiempo.



Unos metros más adelante partieron tras los punteros Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas), Juan Esteban Villada (Aguardiente Antioqueño) y Dubán Bobadilla (Tolima Es Pasión).



En el kilómetro 46.4 estaba el segundo embalaje especial, donde ganó Germán Sánchez, superando a Brayan Aguilar y a Dubán Bobadilla. Desde ese momento el grupo apretó y empezó a bajar la diferencia con los fugados.



La escapada se mantuvo y disputaron el tercer y último embalaje especial. Esta vez el ganador fue Estiven Martínez, quien cruzó primero que Esneider Báez, segundo, y Daniel Arroyave, tercero.



Atrás el pelotón trabajó fuerte, encabezado por el EPM y el Colombia Tierra de Atletas, logrando conectar a los punteros y dejando listo el terreno para la batalla en el ascenso.



Camino al puerto de montaña ubicado en la meta, partieron del grupo los corredores interesados en la general, entre ellos Óscar Duvián Galvis y Juan Esteban Martínez (EPM), Diego Camargo y Jeisson Casallas (Colombia Tierra de Atletas), Ricardo Rivera (Boyacá Avanza), Germán Gómez (UAE Team Colombia) y Edgar Pinzón (Liciboy).



Entre estos corredores se dio la lucha por la general y la etapa. Galvis se mostró con buenas piernas y atacó, el líder Camargo le respondió y se fueron en punta, la carrera se definía entre estos dos corredores.



El antioqueño tenía buenas piernas y volvió a lanzarse al ataque, el boyacense no pudo alcanzarlo y Óscar Duvián terminó llevándose la etapa, la segunda después de ganar también el día anterior.



Aunque estaba segundo en la general, el triunfo no le alcanzó para llevarse el título, pues solo 4 segundos después cruzó Diego Camargo, convirtiéndose en el nuevo campeón de la carrera más importante de la categoría sub-23.



Con información de la oficina de prensa