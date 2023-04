Didier Chaparro (SuperGiros-Alcaldía de Manizales) defendió el liderato y se coronó campeón de la Vuelta al Sur Huila y Tolima que tuvo la participación de más de 120 ciclistas de 16 equipos, mientras que en la categoría sub 23 el campeón es el joven Felipe Morales.

Didier Chaparro subió al podio como el mejor y estuvo acompañado de Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), quien ocupó el segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para Cristian Camilo Muñoz (EPM-GO RIGO GO).

Dura pelea

Visiblemente emocionado, exaltó el trabajo de sus compañeros de equipo en cada una de las etapas de esta vuelta que inició en la ciudad de Ibagué y concluyó este domingo con un circuito de 75 kilómetros por las calles de Neiva, con masiva asistencia de aficionados al ciclismo.



"Es el premio al sacrificio", dijo Chaparro.



La última etapa fue ganada por Heberth Gutiérrez en un final vibrante y bastante disputado.



El vallecaucano demostró la potencia en sus piernas a la hora de rematar la competencia superando en este último día de carrera a ciclistas como Juan Manuel Barboza y Juan Tito Rendón.



Fue una etapa bastante movida por hombres de los equipos Orgullo Paisa, Team Inderhuila, gobernación del Tolima Indeportes y SuperGiros-Alcaldía de Manizales.

En otras clasificaciones, Javier Jamaica (Team Medellín- EPM), ganó en premios de montaña y regularidad, mientras que en las metas volantes el mejor fue Anderson Arboleda (EPM- GO RIGO GO).



La vuelta contó con el respaldo de los gobernadores de Tolima y Huila, Ricardo Orozco y Luis Enrique Dussán López, quien fue el encargado de dar hoy la partida de la etapa en la ciudad de Neiva ante miles de aficionados.



Dussán López afirmó que "tuvimos la oportunidad de mostrar todas las riquezas de nuestro departamento, los destinos turísticos y fue la ocasión para dar a conocer todos los talentos deportivos".



"Estanos felices por este gran evento que recorrió los municipios y la bella geografía de Tolima y Huila", aseguró el mandatario.



El ciclista Felipe Morales, del Team Inderhuila, nacido en Pitalito, fue el ganador de la Vuelta al Sur en la categoría Sub 23.

Heberth Gutiérrez @EPMCiclismo ganó el circuito final en Neiva #VueltaAlSur2023 pic.twitter.com/MTJChJjSo3 — A Puro Pedal (@APuroPedalCol) April 16, 2023



“Le dedico este triunfo a Pitalito, al Inderhuila que ha sido un apoyo fundamental para este proceso, a don Jaime Acevedo y Laura porque sin ellos esto no sería posible", afirmó el joven ciclista.



Agregó que "esperamos ir por más, ahora viene la vuelta a la Juventud y queremos seguir adelante pues los sueños se cumplen".



La competencia entregó a los ganadores de la Vuelta al Sur Huila y Tolima una bolsa de premios de 120 millones de pesos.

