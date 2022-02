Diana Peñuela se coronó campeonato nacional de ruta élite damas, en el tramo de 142 km en Pereira, luego de superar casi que en la misma raya de sentencia a Yeni Colmenares, plata, y a Andrea Alzate, quien fue bronce.

Durante el tramo, Peñuela, nacida en Manizales, controló la carrera, no quería que se le escapara la oportunidad de ser el oro, como le había pasado en años anteriores.



La pedalista había conseguido la medalla de plata en los certámenes de ruta del 2014, 2015 y 2017, mientras que en el nacional del 202 fue bronce, pero en la competencia contrarreloj.

Le tocó sola



“Estoy muy feliz porque, de verdad, por fin se me dio el oro, luego de tantos años de ser segunda. Las veces pasadas se nos fue el oro por dejar ir la fuga y por eso tuvimos que controlar”, dijo Peñuela.



Y agregó. “Esta vez nos tocó lidiar casi solas, pero me preparé ara ganar y lo he conseguido, cerca de mi casa, al lado de mi familia”.



Para ella, este ha sido el mayor logro de su carrera, la misma que ha tenido que hacer fura del país, en equipos extranjeros.



Diana Carolina Peñuela se colgó el oro, luego de obtener la victoria con tiempo de 4 horas, 19 minutos y 57 segundos.



Este sábado se llevará a cabo la ruta de los hombres Sub-23.

Diana Peñuela @carbike86 ganó la prueba de ruta en Pereira #Nacionales2022 pic.twitter.com/BW4Pfl5G54 — A Puro Pedal (@APuroPedalCol) February 11, 2022



