Cuando tenía 14 años, Diana Carolina Peñuela solo sabía que tenía que estudiar para salir adelante, aunque siempre su anhelo fue ser deportista de alto rendimiento.

La nueva campeona de la Vuelta a Colombia Femenina nació el 8 de septiembre de 1986 y la casa de su abuela, Rosa Elena, fue casi que si primer hogar, pues su mamá, Gloria Inés, le tocaba trabajar.



Vivió en Manizales, Facatativá y Madrid, Cundinamarca, hasta que con su madre se estableció en Suba, el popular barrio bogotano.



Alguna día fue a la tienda, compró un yogurt y debajo de la etiqueta había un premio, era una bicicleta, la primera que tuvo en su vida, una señal más que le decía que esa sería su profesión.

Diana Peñuela Foto: Prensa Fedeciclismo



Se regresó a Manizales, luego de decirle a Gloria Inés que estaba aburrida, que le hacía falta su familia. Estudió en el colegio Gimnasio Moderno y comenzó a jugar fútbol, a practicar la gimnasia y el profesor, Alejandro Sanz, le dijo que tenía con qué ser deportista, pero no podía comprar patines, ni una raqueta, los recursos no eran los mejores.



Se graduó de bachiller. Trabajó en litografías, hizo labores de impresión y ahorró para comprar unos patines, pues le nació la idea de entrenar con amigos del club Milenio de Caldas. Alcanzó a estudiar ensamblaje de computadores en el Sena.



Conoció la noche. Le gustaba ir a los bares a compartir con sus amigos, se tomaba sus tragos, pero hoy no se arrepiente de eso, pero sí dice que perdió tiempo valioso, el mismo que le pudo dedicar al descanso para rendir más en la actividad física.



No le fue bien con los patines. Cuando competía, pues los resultados no eran los mejores, eran las épocas del dominio de Cecilia Baena.



Los tobillos sufrieron y cambió de disciplina. Unos amigos la invitaron a montar bicicleta y ella les dio el sí. Cambió de trabajo y se vinculó en una tienda de bicicletas.



Fernando Gutiérrez era un entrenador de ciclismo reconocido y le dijo que se dedicará a esa disciplina. Comenzó a practicar, a intensificar sus salidas. Con el dinero de su trabajo compró una bicicleta y compitió en el Clásico El Colombiano, fue segunda y ganó la camiseta de las metas volantes. Eso le sirvió para seguir. Fue el primero impulsó.



Ya en serio, Diana Carolina comenzó a dar resultados. Fue bronce en los Juegos Bolivarianos de Perú, en 2013. Luego, fue segunda en el Campeonato Nacional de Ruta.

Aterrizó en EE. UU.



Tenía interés en irse del país, en defender los colores de un equipo en el exterior. Escribió a una escuadra en Texas, Estados Unidos, y se fue e probar.



Integró el Dallas Racing, le dieron la oportunidad de mostrarse y pronto recaló en el UHC, una escuadra de gran categoría con el que comenzó otra faceta de su profesión.



Allí duró tres años. La camiseta azul y blanca la lució en una buena cantidad de competencia, resultados que le dieron la oportunidad de formar con el Ale Cipollini, en el que estuvo en una temporada.



Regresó al ciclismo de Estados Unidos, al firmar por dos temporadas con el Team TIBCO, hasta que este año tuvo la oportunidad de integran la nómina del DNA Pro Cycling.

De punta a punta



En su hoja de vida figuran ocho victorias en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI). De ellas, cuatro las consiguió en la Vuelta a Colombia, carrera que terminó ayer con un circuito en Bucaramanga.



Peñuela fue imbatible, se impuso en cuatro fracciones al hilo, lo que le dio la posibilidad de enfundarse la camiseta de líder y defenderla de principio a final.



Tuvo momentos difíciles, como el del sábado, cuando en la bajada por el cañón del Chicamocha no arriesgó, perdió la rueda y sus rivales le sacaron ventaja, la que recuperó hacia la ‘Ciudad bonita’.



“Lo cave fue haberme preparado y contar con el apoyo del equipo, que destinó todo el material para la carrera”, contó Peñuela, actual campeona nacional de ruta.



Y agregó: “Mis compañera fueron importantes, sin ellas no había podido ganar la carrera”.



Diana Peñuela es muy crack. Con contundencia se proclamó campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2022.



