Egan, entre el Giro y la Vuelta: ¿qué va a correr?

Egan Bernal se retiró del Tour de Francia y su temporada quedó en el aire. Los dolores de espalda y de mal momento en la competencia lo llevaron de replantear su calendario.

Varias son las opciones que tiene, luego de afrontar varios días de descanso y someterse a una recuperación, luego de su participación en el Tour.



Le puede interesar: (Alaphilippe: así fue la victoria de su vida)



El Giro de Italia y la Vuelta a España son las dos carreras grandes que quedan en esta rara temporada, debido al azote de la covid-19.



Bernal y su equipo han analizado las opciones en cual estar y el mundo del ciclismo entró en la especulación.



Alberto Contador, quien ahora comenta ciclismo para Eurosport, aseguró que el campeón del Tour del 2019 hará parte del Ineos en el Giro, prueba a la que en el papel irá Geraint Thomas como líder.



Sin embargo, hay otras versiones. Gazzetta dello Sport asegura que Egan no irá al Giro, según el equipo Ineos.



EL TIEMPO indagó con cercanos a Bernal, quienes señalan que el ciclista tiene pocas opciones de ir al Giro y que en algún momento se habló de la Vuelta a España, pero tampoco es fijo, no hay nada confirmado por ahora.



Egan Bernal está en la preinscripción de corredores para la Flecha Valona, que se disputará este miércoles, pero tampoco está fijo, aunque los organizadores han dicho que estará la escuadra británica no ha confirmado la nómina que irá.



En dicha clásica el Ineos tiene, además, a Michal Kwiatkowski, Gianni Moscn, Michal Golas, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, avel Sivakov y Rylan Van Baarle y como suplentes a cuatro corredores, entre ellos, Iván Ramiro osa.



Si el tema pasa por la Vuelta a España, Ineos ya designó a Chris Froome como su líder, es el campeón de la carrera en el 2011 y 2017. En Ecuador manejan la versión de que Richard Carapaz hará parte del fuerte escuadrón en la carrera, aunque es tampoco está ratificado.



Varios preparadores consultados por este diario han dicho que lo mejor es que Bernal no corra ninguna carrera de tres semanas, incluso, que se dedique a una recuperación por el resto del año para que en el 2022 regrese en mejores condiciones.



Lo cierto es que no hay noticias confirmadas de Bernal, que está a la espera de las decisiones del equipo Ineos de cara al futuro.

Allez allez up up up venga venga venga!! Trabajando duro para volver a la bici 👊🏽👊🏽 @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/nBgI5OQiZh — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) September 27, 2020

DEPORTES