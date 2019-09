'Ahora me verán distinto, pero no me comerá la presión': Pogacar

Tadej Pogacar (UAE Emirates) apenas podía creer en la cima de la Plataforma de Gredos haber logrado tres triunfos de etapa, el maillot blanco de mejor joven y el tercer puesto de la general.

"Estoy realmente feliz, es algo increíble, nunca imaginé ganar 3 etapas y subir al podio, creo que voy a necesitar unos días para asimilar todo esto", afirmó Pogacar.



El ciclista de Komenda, quien cumplirá 21 años el próximo día 21, afirmó que será un honor compartir el podio con Alejandro Valverde, que tiene 19 años más que él, y con su compatriota Primoz Roglic.



Para Pogacar, ganador este año de la Vuelta a California y Vuelta al Algarve, no hay secreto especial para la proliferación de deportistas de elite en su país, con una población de apenas dos millones de habitantes.



"No sé cuál puede ser el secreto, somos una nación pequeña, pero muy trabajadora y nos gusta pelear por hacer cosas importantes cuando tenemos una oportunidad".



Pogacar comentó el estímulo que supuso contar en la subida a la cumbre de Gredos con el apoyo de "los aficionados eslovenos, mi familia y el coche de mi equipo".

"Con esa motivación todo fue más fácil", resumió. Con el segundo puesto en la Vuelta, el futuro se abre ante Pogacar.



Aunque joven, se siente preparado para el salto a mayores responsabilidades. "Ahora sé que me mirarán distinto, pero estoy motivado para la próxima temporada, no me comerá la presión, seguiré igual que siempre y trataré siempre de hacerlo lo mejor posible".



EFE