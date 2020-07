Se prenden las alarmas: Nairo dice que siente dolor en la rodilla 

Nairo Quintana está entrenando con miras al tomar parte en la carrera Mont Ventoux, el 6 de agosto, la ´primera carrera que disputará, luego de su regreso a Europa.

El pedalista boyacense dijo que no se ha recuperado del problema en la rodilla derecha y que siente algo de dolor, tras el accidente que tuvo a comienzos de julio en un entrenamiento en Colombia.



"No me he recuperado completamente todavía. Todavía tengo algo de dolor en la rodilla derecha, pero tuve suerte", precisó en una entrevista con el peripodico Le telegramme.



Y agregó: " Me estoy recuperando mucho mejor de lo que temía al principio. Es el problema de la rodilla lo que me molesta. Pero poco a poco, comenzamos las pruebas nuevamente y para prepararnos de la mejor manera".



Quintana tiene entre ceja y ceja luchar por el título de Tour de Francia (29 de agosto al 20 de septiembre), pero antes disputará el Mont Ventoux, Tour de L'Ain y el Dauphiné.



