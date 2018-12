‘Espero tener salud y suerte para ganar el Tour’: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana será el líder del Movistar para el Tour 2019 y su preparación irá encaminada a saldar "una deuda pendiente en lo personal y para el equipo" en la carrera francesa, en la cual espera tener "salud y suerte para volverlo a intentar".



"El Tour es una deuda pendiente y seguimos trabajando para lograr ese objetivo. Me quiero preparar bien, coger confianza, y sabemos cómo trabajar para un reto del equipo y mío. Lo intentaremos un año más, insistiremos", dijo el ciclista boyacense en la presentación del Movistar que tuvo lugar en la sede madrileña de Telefónica.

Quintana está seguro de que aún tiene "un Tour en las piernas", y su referencia son las experiencias anteriores, sobre todo con el segundo puesto en 2013 y 2015. "Puedo ganar el Tour, ya he estado cerca, pero es cierto que se tiene que dar varios factores.



Ahí está el caso de Geraint Thomas, quien lo intentó muchos años, aún con un líder por delante y este año ha sabido aprovechar la oportunidad. No sabemos qué puede pasar, necesito salud y suerte".



De momento, el vencedor del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 se muestra encantado con el recorrido montañoso del Tour 2018. "Es un muy buen recorrido para mí. Destaco la altitud en algunas etapas, eso me interesa y espero entrenar bien en Colombia para preparar esas jornadas".



Quintana no entró a detallar los errores del pasado, pero admitió que "a veces faltó suerte y otras faltaron fuerzas", pero ante la decisión del equipo de ponerle los galones para el Tour "se han analizado factores a mejorar".



El hecho de que Movistar no acuda al Tour con 3 líderes, como sucedió en 2018, lo considera Quintana como "positivo porque es bueno repartir las funciones y que cada uno tenga claros los objetivos".



Las primeras carreras de Quintana en 2019 serán el Tour de San Juan en Argentina y el Tour Colombia, para iniciar un primer ciclo que finalizará en las clásicas de las Ardenas en primavera.



EFE