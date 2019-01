‘Siempre he sido crítico, pero constructor’: Nairo Quintana

Nairo Quintana, ciclista colombiano de Movistar, declaró que en su país el ciclismo "corre por las venas de la gente" y dijo ser "el crítico constructor" de la Federación nacional para "exigir cosas" que mejoren el nivel de este deporte.

Nairo Quintana (Cómbita, Colombia; 1990) es el referente actual del ciclismo colombiano y una voz autorizada para hablar sobre el estado de salud que vive este deporte en su país. "El ciclismo en Colombia ha crecido muchísimo y está muy profesionalizado. Se podría hacer mucho más para mejorarlo internamente, pero no sabemos cuál es el límite. Hay muchas cosas por cambiar, poco a poco, pero el ciclismo que tenemos ahora nadie lo imaginaba hace unos años", dijo Quintana, en una entrevista con EFE y otros tres medios de comunicación internacionales.

Quintana habló sobre su relación con la Federación ciclista de Colombia, a la que ha criticado en algunas ocasiones y con la que no ha tenido buena relación en algunos momentos. "Siempre he sido crítico en cosas de la Federación y a veces finalmente terminan haciendo las cosas de las que hablo o digo. Soy el crítico constructor y eso en cierta forma les da rabia. Más que pedir les exijo. No quiero ser un corredor que me calle", declaró.



"Trato de ayudar, dar buen ejemplo a los deportistas y enseñarles a los que puedo y se dejan, hay otros que no quieren. Hay ocasiones que a unos les sienta bien y a otros mal. Siempre tiene que haber alguno que esté en contra. También están los que siempre están criticando para destruir", apuntó.



La próxima semana, Nairo viajará a su país para correr el Tour Colombia, en el que participarán, además de Movistar, equipos como Astaná, Sky, Deceuninck-Quick Step y Team Emirates. "Estamos en un país en el que el ciclismo corre por las venas de todo el mundo. Habrá mucha gente y mucho ambiente ciclista. Es una carrera que termina en montaña y habrá espectáculo" dijo Nairo, que se verá las caras en Colombia con Chris Froome.



"Tener a Froome será algo particular porque, aparte del rival, será ver el comportamiento de estos corredores en altura, cómo se sienten, qué opinan y que conozcan lo nuestro", finalizó.



EFE