‘Otra vez la mala suerte nos hace una mala jugada’: López

Etapa. Creo que inicialmente veníamos bien en el grupo de Nibali, sin problemas. Otra vez la mala suerte nos hace una mala jugada y luego tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y lo hemos pagado.

Pérdidas. Logramos llegar, eso es lo que importa. No sé a cuánto estamos, ya veremos mañana (sábado) y lo que viene cómo estamos.



Percance. A veces uno quiere hacer las cosas bien, pero ha sido así, queda mucho Giro adelante no vamos a bajar la moral.



Lo que viene. Seguimos estando aquí estamos bien de salud, no nos ha pasado nada, hay otros días más duros y habrá que enfrentarlos.



DEPORTES