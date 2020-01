Kevin Quintero analizó la plata que ganó en Copa Mundo de Ciclismo

Kevin Santiago Quintero obtuvo la medalla de plata en la competencia del keirin de la Copa Mundo de Pista en Milton, Canadá, este sábado.

Quintero fue superado en la final por el alemán Joachin Eilers, mientras que el bronce quedó en poder del polaco Rafal Sarnecki.



Es la segunda medalla que logra el pedalista vallecaucano en una Copa Mundo. La primera fue a finales del año pasado, cuando ganó el oro en el Keirin de la parada de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista en Bisbane, Australia. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo afrontó la carrera?

Estuvo bien entretenida, buena. El tema es que tomamos todo con calma. No nos podíamos desesperar, eso fue clave para marcar la pauta y conseguir la medalla. Organizamos la estrategia con el técnico y nos salió.



¿Cuál fue el momento más difícil?

Ahora me pongo a pensar y no sé, pues creo que no lo tuve. Me dejé encerrar en algunas ocasiones, pero pude salir de eso, superar esos problemas.



¿Cuál fue la estrategia?

Salimos de primeros en la moto. Esa era la primera idea. Luego, sentíamos que teníamos con qué, dejé pasar a uno y a dos. Ya el quinto y sexto fueron a la punta y nunca nos dejamos encerrar por el alemán.



¿Cómo fue la parte final?

Como le dije estaba muy tranquilo, tal vez esa fue la clave, no me podía desesperar. Cuando tuve la oportunidad de apretar lo hice y así se consiguió la medalla.

He estado pensando es que en la clasificación a los Juegos, acá nos jugamos eso FACEBOOK

TWITTER



¿Cree que pudo ser oro como en Australia?

El alemán estaba muy fuerte. Anda bien y siempre he pensado que acá vinimos a asegurar la clasificación a los Olímpicos, eso es lo que nos jugamos acá. He estado pensando es que en la clasificación a los Juegos, acá nos jugamos eso.



En el Mundial sí estarán todos, los que ya tienen el cupo y los que lo buscan…

Allá será otra cosa. Todos los que estamos buscando la casilla iremos y nos encontraremos con los que buscan mantenerlo. Será una lucha dura, difícil, pero nos hemos preparado para eso.



¿Qué será lo más complicado?

Es un tema difícil, porque este Mundial es, tal vez, el más importante de todos, porque es en el año de los Olímpicos y están en juego los cupos a Tokio. Por eso hay que llegar en excelente forma.



Lisandro Rengifo

Reactor de EL TIEMPO

@lisandroabel