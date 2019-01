'En el Tour Colombia habrá espectáculo en todos los terrenos': Gaviria

Uno de los corredores que más espera el inicio del Tour Colombia 2.1 es Fernando Gaviria. Correr en su región y por las vías donde prepara sus grandes objetivos lo llena de ilusión. Sabe que el espectáculo será vibrante, y en especial, cuando el martes 13 de febrero la caravana visite las inmediaciones de su Ceja natal, que aguarda por una victoria histórica de su hijo más ilustre.

“Es importante, llegamos muy cerca a mi casa, donde vivo actualmente y eso me genera un poco de nervios. Es una etapa plana, es una llegada para el sprint y daremos lo mejor por intentar ganarla”, le cuenta el antioqueño a tourcolombiauci.com con la expectativa, más que de un profesional de renombre, de un joven que sueña con regalarle el momento más importante de su historia al pueblo enclavado en las montañas de oriente antioqueño.



“Que el Tour Colombia esté entre mis planes es bonito porque vamos a estar en mi región, por dónde me he entrenado toda mi vida y creo que va a ser un lindo espectáculo con grandes corredores”, expresa Gaviria, flamante contratación del UAE Team Emirates, formación que visitará el país por primera vez con su legión colombiana y un viejo conocido como el director Joxean Fernández ‘Matxin’.



“Cambiamos el color de camiseta pero los objetivos siguen siendo los mismos, trataremos de hacer las cosas bien y disputar la mayor cantidad de etapas”, dice el antioqueño de 24 años, ganador de tres etapas y primer líder de la carrera organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo.



“Va a haber espectáculo en todos los terrenos. Las etapas de montaña también se adaptan a todos los corredores, europeos y colombianos. No vamos a tener tanta altura o tanto frío como en Manizales, pero son etapas bastante buenas como para Jungels y para Alaphilippe que van a disfrutar la carrera”, analiza Gaviria, que augura un espectáculo mejor que el vivido en febrero de 2018 por las vías del Valle, Cauca, Eje Cafetero y Caldas.



“Vamos a encontrar un poco más de organización, es la segunda edición, entonces vamos a tener un poco más de orden en las llegadas, todo va a estar mucho más organizado. Esperamos que todos nos acompañen, va a ser un lindo espectáculo que merece salir a las calles todos los días”, asegura el líder de los sprints de las escuadra emiratí, que aspira a ponerlo en lo más alto de 2019.



“Estamos enfocados en las clásicas, en prepararnos bien, queremos ganar una gran clásica para así demostrar que podemos ganarlas. Estamos trabajando para ello”, dice el velocista que también será la baza principal en el Tour de Francia. “El Tour está entre los planes pero aún falta medio año para llegar, primero nos enfocamos en las clásicas”.



Con información de oficina de prensa*