‘Siento felicidad, me quité un peso muy grande de encima’: Chaves

Victoria. Solamente siento felicidad, me quité un peso muy grande de encima. Este es el resultado de un trabajo muy duro. No solo es una victoria para mí si no para mi familia y equipo que me han acompañado siempre en estos últimos dos años.

Su paciencia. Esto me enseñó que puedo esperar, que puedo hacerlo por más tiempo y eso me hace muy feliz. No me lo imaginaba, hace un año en la etapa 19 luchaba por mantenerme en el grupo de los embaladores. Todo esto ha sido un trabajo con mi familia, con mis amigos, que me han ayudado, mi hermano, mi equipo. Todos ellos saben lo que me han ayudado. Esto lo podemos tomar como ejemplo.

Etapa. La cima no era demasiado inclinada y esta última subida fue la vida para mí, me mantuve peleando y atacando, uno no sabe cuándo va a dejar a los rivales en el camino.



Mensaje a los aficionados. Muchas gracias a los que me han soportado y apoyado durante este tiempo.



DEPORTES