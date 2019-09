‘Llegué limpio al embalaje’: Sergio Higuita

Sergio Higuita arañó el podio en la carrera de fondo Sub-23 del Mundial de Ciclismo de Yorkshire, Reino Unido, quedó de cuarto, tras la descalificación del holandés Nils Eekhoff, tras ayudarse del carro acompañante luego de una caída.

El oro fue para el italiano Samuele Battistella, el bronce a Stefan Bissegger y la cuarta plaza para Higuita, la carta colombiana, el hombre que hizo una carrerota.



Análisis. No estoy acostumbrado a correr con estos climas de lluvia, vientos, fríos. Llevo tres años corriendo en la profesional y se corre distinta. Viví un ritmo diferentes, es mucho más arriesgado.



Las fuerzas. Cuando entré en la punta iba justo de fuerzas, llegué limpio al embalaje. Quedé en la cuarta casilla y lo dimos todo.



Diferencias. La ubicación fue más difícil que en el World Tour, porque todos quieren ir adelante. Era difícil, no frenaban, hubo mucho nervio. Hubo caída, pero al final estuve bien ubicado en la subida.



Aprendizaje. Hay que luchar hasta el final, eso he aprendido este año. Este Mundial aprendí eso. Me tocó luchar, ser perseverante, entré a disputar la medalla, pero en el embalaje quedé limpio. Fue mi primer Mundial y fue una experiencia muy bonita. En el final, en los 50 m se me acabó, no pude más.

Segunda parte de la entrevista pic.twitter.com/pnNgKulieE — FCC (@fedeciclismocol) September 27, 2019



Experiencia. Ha sido bonito estar en el Mundial. Buen hotel, buena comida. El apoyo del UAE Emirates ha sido importante. El apoyo ha sido muy bien. No tuvimos problemas mecánicos.





