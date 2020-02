'Atrás venían unas fieras, pero me concentré para ganar´: Higuita

Sergio Andrés Higuita es el nuevo campeón de ruta, tras imponerse en la prueba de los Nacionales de Ciclismo en los hombres élite se llevó a cabo sobre 217 kilómetros entre Plaza de Bolívar – Calle 16 – Kra 16 – Kra 11 – Hongos – Av Batallón – Glorieta Gobernador – Altico – Regreso – Glorieta Green Hills – Regreso – Viaducto – Calle 24 – Kra 9 y la Plaza de Bolívar de Tunja, Boyacá.

Plata fue Egan Bernal y el bronce para Daniel Martínez, que había ganado el oro en la contrarreloj.



Primíparo: Era la primera vez que disputaba esta carrera. Tuvimos varios inconvenientes, se me dañó una zapatilla, pinché, pero me sentía bien en los momentos finales.



Experiencia: Sabía cómo afrontar una prueba tan dura, eso lo aprendí en Europa. Para el equipo es bueno, es un sueño y un orgullo llevar la camiseta de campeón nacional.



El equipo. Estamos felices en el equipo por lo que hemos conseguido. Daniel estaba bien. Confiaba en él, pero cuando se hizo la selección me sentí bien. Sosa se cayó y me tuve que concentrar solo.



Problemas. A 8 kilómetros estaba haciendo mucho viento y tenía que regular. Atrás venían unas fieras, pero me concentré, como lo hice en la etapa que gané en la Vuelta a España.



El final. No me pasó nada en la última parte: ni pinché, no me caí y eso también cuenta cuando uno gana una competencia de esta forma.



La afición: Impresionante fue el apoyo del público,. Eso lo llena a uno de motivación porque esta afición se merece todo lo que nosotros hacemos en Europa.



Deportes