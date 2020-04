Romain Bardet se quita la careta y habla claro y de frente

El francés Romain Bardet, segundo en el Tour 2016 y tercero en 2017, se ha mostrado cauteloso sobre la "euforia" inicial de conocer la nueva fecha del Tour de Francia y ha señalado que "nadie puede decir con certeza que se mantendrá" la carrera ahora prevista para el 29 de agosto y 20 de septiembre.

"Nadie puede decir con certeza hoy que se mantendrán esas fechas del Tour. La euforia de las primeras cuarenta y ocho horas dio paso a un poco más de confusión. La prudencia me atrapó. Seamos honestos: al principio, solo quería escuchar el hecho de que tenían confianza en mantener Tour de Francia", señala el ciclista galo en Le Monde.



Para Bardet, el Tour sigue estando sujeto a riesgos, a no ser que "antes de septiembre ocurra un tratamiento médico milagroso.



"Por lo tanto, tendremos que respetar medidas de prevención muy fuertes. Y surge la pregunta de si son compatibles con la celebración de un evento como el Tour de Francia. Eso alivió un poco mi entusiasmo. No se plantean todas las preguntas sobre las medidas prácticas ", declaró.



El jefe de filas del Ag2r admite que el pelotón "es un nido potencial de contaminación". " Es imposible respetar todas las precauciones. Como deportista tengo entusiasmo, pero soy realista como ciudadano", dice Bardet.



El pedalista también se muestra preocupado porque todavía no hay controles antidopaje.



"Es preocupante. Ha pasado mucho tiempo desde que me hicieron la prueba inesperadamente. No estoy juzgando porque las pruebas se realizan de manera inteligente y estratégica, e imagino que esto también es una razón. Solo desearía que pudiéramos tener una cierta justicia en los controles. Hay un elemento de ansiedad e incertidumbre en esto, y ese es el problema", sentenció.



EFE​