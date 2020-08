Urán aclara el tema de quién será el líder en el equipo

Rigoberto Urán afronta su séptima participación en el Tour de Francia y esta vez advirtió que a pesar de ser un sólido equipo, el Education First no cuenta con un solo líder.

El momento. Estamos bien y tenemos un equipo fuerte. La escuadra siempre ha tenido buen ambiente. La competencia es alta con Ineos y Jumbo, pero nosotros tenemos lo nuestro. Las primeras etapas son duras. Es una oportunidad de estar en el Tour, luego de terminar la temporada del año pasado en el hospital. Sabemos trabajar en equipo y eso haremos.



El capitán. No hay líderes, Daniel e Higuita pueden pelear lo que quieran. Ellos pueden pelear la camiseta de mejor joven. Será una carrera diferente, ellos disputarán sus etapas, no hay un solo líder.



El coronavirus. Es un Tour nuevo, sin la suegra y sin la señora. Tenemos mucho control, hay reglas para todo el mundo. Nos hacen muchas pruebas, hemos hecho como 15 y eso lo hace distinto. Esperamos llegar a París. No puedo uno tomare fotos con nadie, la gente no se puede arrimar.



La parte mental. Hay muchos problemas, caídas, enfermedades y la covid-19. Será complicado, pero vamos a ir día a día. A veces no se puede planificar mucho.



Etapas de viento. Higuita se maneja bien en esas jornadas. Estamos en septiembre y habrá viento. Cada etapa es importante. El año pasado perdimos dos minutos en una etapa llana, pero acá uno debe estar pendiente todos los días y hay corredores que nos darán la mano en esas jornadas que hemos estudiado.



El recorrido. Siempre es una carrera dura. La escuadra es fuerte, con bastante escaladores. Conocemos los rivales y vamos a tratar de hacer lo mejor. Tenemos una buena información. Falta ver cómo nos responden las piernas.

El libro editado. Hay muchas cosas. He vivido mucho y estás todas acá. Hay muchas cosas que nunca he hablado. Desde niño, mis padres, lo que he hecho en Europa.



