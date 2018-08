‘Me sentí realmente mal’: Richie Porte

El australiano Richie Porte (BMC), uno de los favoritos de la Vuelta 2018, dijo haberse sentido “realmente mal” en la contrarreloj inicial que se disputa en Málaga. Perdió 51 segundos con el primer líder de la carrera, su compañero de equipo Rohan Dennis.

“Me he sentido realmente mal, y creo que seguirá así. Fue decepcionante y espero poder por lo menos ir cogiendo la forma durante la carrera pensando en los Mundiales”, dijo Porte en la línea de meta.



Dijo respecto al recorrido que fue "fácil, con apenas un par de curvas donde hay que tener cuidado y sin ninguna subida por la que preocuparse".



Después de ausentarse en la presentación de la carrera por problemas estomacales, Richie Porte espera ir mejorando su salud y su estado de forma en las próximas etapas.



“Imagino que mañana (domingo) será un buen test para ver cómo me encuentro. Por lo menos estoy contento de que empiece la carrera. Los días previos a una gran vuelta son siempre estresantes, con muchas esperas y sin poder entrenar bien. Además, estuve enfermo durante dos semanas, por lo que no ha sido una aproximación ideal. Ya veremos".



Es la primera vez que el australiano se coloca un dorsal en competición desde que tuviera que abandonar el Tour de Francia por una caída.



Málaga

Efe