‘No me lo creo, es un sueño’: Carapaz, líder del Giro de Italia

Tal vez en los planes del Movistar y del ecuatoriano Richard Carapaz estaba la idea de ganar la etapa, de avanzar en la general, pero se encontraron, además, con el liderato del Giro de Italia, algo histórico.

"No me lo creo. Es un sueño que he trabajado muchísimo por él y ahora está dando resultado todo”, precisó Carapaz, que se impuso en el tramo de este sábado entre Saint Vincent y Courmayeur (Skyway Monte Bianco), de 131 kilómetros.

“Era una estrategia que teníamos muy bien planteada con el equipo, sabíamos que Mikel Landa también estaba muy bien. Esta etapa venía muy bien para mis condiciones y ese ha sido el as que teníamos para jugarnos”, dijo a la televisión del mundo.



Y agregó: “En un momento he visto que el Giro ya estaba en juego y los 30 segundos que sacaba en el ascenso fueron suficientes para después aumentarlos en la ascensión final, que también me venía muy bien”.

