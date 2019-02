‘Ya había buscado el oro dos veces y se me dio’: Quiroz

El corredor nariñense Óscar Quiroz, que hace parte del equipo Strongman, se impuso en el Nacional de Ciclismo élite, que finalizó en Villavicencio, tras 249 kilómetros de recorrido.

Agradecimiento. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha ayudado. Hoy, me acuerdo de la gente del equipo Strongman. Siempre, al lado de mi familia, están pendientes de mí.



¡Por fin! Ya la había buscado el título, dos veces estuvo en el podio y se me dio. Salimos a ganar o a ganar. Se hizo la fuga, miré que no iba Jhonatan Cañaveral, conecté y mis compañeros se entregaron por la victoria.

Plan. Esto que pasó estaba dentro de la planificación. Desde un principio fue así, la charla técnica fue así y salió. Tenemos una presea dorada para Nariño.



La carrera. Fue muy dura la competencia, por el trayecto, por la distancia, por el calor. La carrera la movió Aristóbulo Cala, José Serpa estuvo muy fuerte, pero se quedó y se me dio el triunfo.







DEPORTES