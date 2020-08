Primoz Roglic sale con los taches arriba, luego de una pregunta

Una vez terminó la segunda etapa del Tour de Francia con salida y llegada en Niza sobre 186 km, con victoria y liderato para el local, Julian Alaphilippe, varios fueron los medios que fueron al bus del Jumbo Visma, equipo de Primoz Roclig, a buscarlo.

El ciclista esloveno estaba tranquilo, aunque durante la etapa no se vio bien, debido a los constantes ataques, las caídas y los malos momentos que vivió su escuadra, con la caída de Tom Dumoulin.



Cuando se le preguntó por qué no habían seguido el paso cuando salió Alaphilippe, considerado por muchos favorito al título, Roglic no se quedó callado.



“Te diré así: este es un gran resultado para nosotros. Me alegro de haber podido seguir lo mejor”, aseguró.



Roglic fue tajante y dejó entrever que no se pasó un buen día y eso se vio cuando, por momentos, fue al fondo del grupo.



