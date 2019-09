Primoz Roglic fue frentero y no se mete mentiras

El líder Primoz Roglic habló de lo que pasó en la etapa 17 de la Vuelta a España, disputada entre Aranda de Duero y Guadalajara, sobre 219,6 kilómetros, ganada por Philippe Gilbert.

Una jornada en la que Nairo Quintana pasó del séptimo al segundo lugar de la general, pero en una jornada con emboscadas, pasada por vientos que hicieron estragos.



“Ha sido un duro. Me equivoqué porque no estuve donde tenía que estar. Debería haber estado en la primera línea del pelotón. El equipo me salvó con un gran esfuerzo y gracias a ellos mantengo una buena posición”, dijo el esloveno.



Y agregó: “Mis rivales se marcharon desde el principio y ésa fue la tónica para el resto del día. Perdimos una batalla, pero no la guerra”.

Roglic no perdió la camiseta roja de líder, gracias al esfuerzo del Astana, que se echó la persecución al hombro, pues Nairo les quitaba el cuarto puesto de Miguel Ángel López en la general.



“Ha sido una grandiosa etapa. El equipo siempre me ayudó. La estrategia estuvo bien. Hemos aprovechado el día”, señaló.

“Nunca sentí que estuviera perdiendo la Vuelta. Había otros equipos aparte del mío interesados por llegar a meta lo más cerca posible de la cabeza de carrera. Ya veremos en Madrid, pero las cosas todavía tienen buen color. La Vuelta es bastante impredecible y podemos esperar una gran lucha en los días que restan”, agregó.



