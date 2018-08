'He tenido un pinchazo, pero el equipo ha estado atento': Quintana

Tras el final de la séptima etapa de la Vuelta a España el Movistar Team y Nairo Quintana confirmaron un pinchazo un poco antes de los últimos 10 kilómetros, el colombiano confirmó que gracias a la oportuna reacción del equipo no perdió tiempo en la general.

El ciclista colombiano aseguró tras la etapa, "He tenido un pinchazo, pero el equipo ha estado atento. Richard me dio su bici y no hemos perdido tiempo. Una pena que no haya ganado Alejandro Valverde".



El pedalista líder del Movistar dijo: "La jornada tuvo caídas y pinchazos y afortunadamente lo hemos librado. Mañana viene otro día bastante duro, esperamos salvarlo nuevamente".







