'Mañana prácticamente es para mí y tenemos que sacarlo con buena nota'

🏁 Etapa/Stage 8⃣ #LaVuelta18



🔥🔥🔥🔥 @alejanvalverde 🔥🔥🔥🔥



🤙 ¡¡Brutal sprint ante @petosagan!! | Astonishing sprint VS. Sagan!



🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/xI0yYDjWzA