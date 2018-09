'Perder tiempo no estaba en el presupuesto': Quintana

ESte sábado en la etapa 14 de la Vuelta a España el pedalista colombiano Nairo Quintana perdió uno segundos en la clasificación general, en la que ahora es tercero, el boyacense aseguró al término de la jornada.

¿Cómo ve la competencia?

Otro tipo de subida, lo de ayer (viernes) no significaba nada y hoy hemos ganado algunos segundos. El rival es Yates que está bastante fuerte, tenemos también a Alejandro y tenemos que manejar estrategias para ponerlo nervioso y vencerlo.

¿Qué opina de la jornada de hoy?

La etapa de hoy a favorecido a López, no se ha animado a hacerme un relevo, pero acá no se sabe si tiras una bala y es al aire. López hizo su trabajo y me ha ganado algunos segundos.

Lo que viene...

Nosotros vamos a esperar, él ha estado hoy más fuerte que nosotros, mañana veremos de qué forma planteamos la carrera. No sabía el dato de Lagos, es un puerto que me ha gustado, tengo ilusión y vamos a afrontarlo con alegría. Perder tiempo no estaba en el presupuesto, pero esperamos que mañana sea favorable.









