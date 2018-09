‘Hay una gran oportunidad para ganar la Vuelta’: Nairo

El ciclista colombiano Nairo Quintana compareció este lunes ante los medios en el primer día de descanso de la Vuelta a España. Dejó claro que tiene las fuerzas para ganar la competición, considerando que tiene una “gran oportunidad” de hacerlo.

Lea sus declaraciones:

La jornada del domingo. Era difícil atacar. Era un terreno donde hacía bastante viento, las fuerzas también estaban muy parejas entre todos, el calor hizo bastante daño y provocó que hubiese muchos menos movimientos.



El trabajo del equipo. Estoy muy contento con todos los compañeros. Tenemos equipo para todo. En las primeras etapas el equipo estuvo muy buen puesto, se lograron esas dos etapas con Alejandro y fue grandioso para nosotros. Nos da tranquilidad y motivación. Por mi parte y en mi caso, los días como el del pinchazo… fueron momentos complicados donde el equipo siempre estuvo a mi lado. Este domingo, los pasos por pueblos, terrenos complicados… siempre he tenido el apoyo del grupo. Hay mucha dinámica e ilusión por lo conseguido hasta ahora, y eso ayuda.



Posibilidades de título. Creo que hay una gran oportunidad para ganar la Vuelta. Esperamos seguir trabajando así de bien. El objetivo principal era el Tour, y cuando no te sale bien, a pesar de trabajar toda la temporada por él, parece que no hubieras hecho nada, pero hemos vuelto con buenas piernas aquí y pienso que las cosas están yendo bien. Voy a tener una buena opción.

Lo que viene. El recorrido nos dirá dónde podemos adoptar una actitud más ofensiva. Estamos a mitad de Vuelta, tenemos buen equipo y seguimos todos en buen nivel y haciendo un gran trabajo conjunto. Para la segunda jornada de descanso esperamos que la carrera se haya definido más.



Las energías. Estoy tranquilo, liberado, bien de fuerzas, pero una victoria seguramente sí me daría tranquilidad y alegría, un ‘plus’ más. Ojalá en estos próximos días llegue y que las fuerzas nos sigan acompañando en este segundo tramo de Vuelta.



Las claves. Pienso que la etapa más importante de las que vienen puede ser la de Los Lagos, por recorrido y por desnivel. Quizás sea la que haga más diferencias. Veremos cómo están los rivales. Yates es el que hemos visto más fuerte y activo de todos. El ataque en Alfacar fue contundente y sacó unos segundos. Viene fresco del Giro, con ganas y con un buen equipo. Es el rival más fuerte o uno de los que más debemos tener en cuenta. Los colombianos también están muy fuertes, el mismo Lotto-Jumbo está bastante fuerte. Seguro habrá guerra y los espectadores no se aburrirán.



El Mundial. De momento ha salido una pequeña preselección, en la que estoy. Aún no conozco el recorrido de primera mano. Sin duda Colombia será un equipo para hacer la carrera dura. El que más fuerte esté del equipo seguro aprovechará el momento.



DEPORTES