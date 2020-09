Nairo pone la cara, explica lo que pasó en el Tour

Nairo Quintana sucumbió este domingo en el Tour de Francia, tras la etapa 15 con final en alto en el Grand Colombier, al perder 3 minutos 50 segundos con los primeros y caer en la general al noveno ´puesto.

"Sabia que era muy difícil aguantar. Intenté lo más que pude, con dos caídas, la última hace dos días y fue muy fuerte", dijo.



(Le puede interesar: Clasificaciones de Tour de Francia, luego de la etapa 15)



Y agregó: "Tenía mucho dolor. Intenté olvidarme de eso, pero no pude. Las caídas son las caídas. Hemos visto que los que cayeron conmigo se han retirado. Es verdaderamente de orgullo y de corazón lo que hemos hecho".



A falta de 15 km para el final dela jornada, Quintana cerraba el grupo, pero metros adelante se dejó caer, perdió el paso y no pudo más.



"Me duele hasta el alma. Esperemos recuperarnos y seguir para adelante. El trabajo del grupo ha sido fundamental para mantenerme adelante. Si no hubiera sido por mis compañeros hubiera perdido más", sentenció.

