Nairo no se guardó nada y reveló claves para ganar el Tour de Francia

Nairo Quintana habló antes del comienzo del Tour de Francia 2020, este sábado con la jornada con salida y meta en Niza, sobre 150 kilómetros.

Quintana está listo para afrontar el duro recorrido de este año, con el objetivo de obtener la victoria, tras los segundos puestos en 2013 y 2015 y el tercero en el 2016.



La crono. Tendremos que llegar por encima del minuto y medio para estar tranquilos. Vemos dos equipos fuertes que están todo el tiempo en la lucha y veremos a ver cómo podemos aprovechar las fuerzas y ellos sean débiles y con uno y con otro seguir adelante.



La rodilla. Sabemos que es difícil atacar cuando hay cuatro o cinco de otro equipo, eso no tiene sentido. Tenemos que ir con mucha cabeza y poder aprovechar. La rodilla estaré bien, hemos trabajado bien, está recuperada.



Las bonificaciones en la montaña. Nunca me han gustado esas bonificaciones. No es mi especialidad lograr esos segundos. Vamos a tener que pelear contra las bonificaciones para hacer esa diferencia.



Los favoritos. Egan sigue siendo el favorito, tienen un equipo fuerte. hay un abanico de corredores, sobre todo el Jumbo con Dumoulin y Roglic, será una escuadra importante. Luego, estaremos con Mikel Landa, Miguel Ángel López.



Su momento. Me estoy adaptando luego del parón que hubo, luego del accidente en Boyacá. As competencias que hice las sentí bien, estoy en buena condición. El equipo está bien, elegimos los mejores para que llegáramos al Tour con tranquilidad.



Su estado físico. Comenzamos con el nuevo equipo. Estamnos en la salida de la carrera de casa y estamos cerca de donde vivimos y eso es importante. Las piernas están bien y esperemos que no tengamos complicaciones y tengamos suerte para evitar problemas.



El equipo. Tenemos buenos corredores. Warguil para por un buen momento e irá con nosotros en la montaña. Wínner Anacona va mejorando y se pondrá mejor de lo que hemos visto. No somos el equipo más fuerte y debemos estar todo el tiempo pescando y forzando más de lo normal. Entre Ineos y el Jumbo Visma tienen gran responsabilidad de llevar la carrera y nosotros estaremos disfrutando y aprovechándonos de ese trabajo.



La etapa clave. Son varias las que hemos visto. Es un Tour atípico, diferente a los otros. No sabemos cuál sean el momento. Hay que ser inteligente y ver el momento que podamos estar de la mejor manera. Habrá guerra entre el Ineos y el Jumbo e iremos con cabeza fría para disfrutar de lo que pueda pasar.



Sus compañeros. Llegamos con menos presión por la obligación que hemos tenido. El equipo está a disposición, con chicos que van a entregar las fuerzas y el corazón. Hay talento y vamos a aprovecharnos de eso para estar con los mejores y ahí gestionar las fuerzas y ver qué es lo que pasa.



La covid-19. Tenemos muchos controles. Cada vez que terminamos un control viene el otro y uno se acostumbra. Eso da tranquilidad. Sabemos que la mayoría de corredores estamos bien, no hay contagio y da tranquilidad. Estamos en aislamiento y no es fácil, porque uno está acostumbrado a vivir el tema de otra manera.

DEPORTES