'Corrí con sangre fría y al final esperaba lo que se diera': López

Este sábado el pedalista boyacense Miguel Ángel López concluyó segundo en la etapa 14 de la Vuelta a España. El colombiano aseguró al temrinar la jornada:

La etapa del domingo

Yo creo que la etapa se presta para que los ataques vayan con mayor fuerza, por la dureza del ataque son pocos segundos, al final se hace menos diferencia cuando hay menos pendiente, cada quien va a sus ritmo, si el que ataca va a 12 por hora los otros irán a 11.5.

La Vuelta queda para 5 corredores...

La carrera aún está bastante abierta, no solo 5 corredores, queda bastante Vuelta, la Vuelta se disputa hasta el último día.

Ataque y contrataque en la etapa de hoy...

Tenía piernas, me sentía muy bien, gracias al trabajo realizado por el equipo todo el día y la competencia. Es muy importante llegar muy entero a un puerto de estos, con dos hombres fuertes como Alejandro y Nairo era difícil, tenía que concentrarme en uno solo, en el favorito al título y creo que es Nairo. He corrido con sangre fría y al final esperaba lo que se diera, si se daba la etapa bienvenida y si no pues lo intentamos.

Inconveniente con la bici

Cuestiones de carrera, situación de momento y a lo mejor hasta error básicamente del corredor, que toca mal que mete mal el cambio y pueden haber fallos, son situaciones de carrera y suerte, cuando la bici te funciona perfectamente todo el día es imposible que falle, esto puede ocurrir es cuestión de paciencia y gajes del oficio.

Los puntos fuertes de Simon Yates

Él es un corredor muy fuerte y hemos visto que su hermano también es muy fuerte y no se ha dejado ver, creo que lo estarán reservando mucho para la última semana y luego van muy ben en la crono, esperemos que vayamos bien nosotros y no fijarnos en los demás.









DEPORTES