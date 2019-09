El balance de la Vuelta de ‘Supermán’ López

Miguel Ángel López fue protagonista de la Vuelta a España, terminó de quinto en la clasificación general y fue protagonista tanto encima de la bicicleta, con sus pedalazos, como fuera de ella, debido a sus declaraciones.

Para el pedalista del Astana, el balance es bueno y advirtió que había quedado tranquilo con la figuración en la competencia.





“Día a día se aprenden cosas nuevas. Se ha disfrutado de esta carrera, se intentó y se gastaron muchas energías”, dijo López.



Y agregó: “No pasa nada. Estamos tranquilos porque lo intentamos de inicio a fin. No se dieron las cosas. Eso es otro cuento. Siempre nos preparamos para venir al ciento por ciento. Estamos tranquilos. Éramos un grupo bueno. Nos restan muchas más grandes vueltas”.



López ratificó su no presencia en el mundial de ruta, que arrancará el próximo 22 de septiembre en el Reino Unido, tal y como lo informó durante la Vuelta.



“No voy a ir al Mundial. Ya lo había anunciado. Lo hice después de la caída en Andorra. No es por excusas, pero es que las caídas merman. Luego me volví a caer hace tres días y ya termina un poco, cansado por fatigas”, precisó.



