'Las sensaciones han sido buenas': Miguel Ángel López

El líder de la Volta Ciclista a Cataluña, Miguel Ángel López (Astana), se mostró satisfecho con su rendimiento en la quinta etapa de la carrera, en la que mantuvo las diferencias en la general y sintió "buenas sensaciones".

Tras solventar sin demasiados problemas la quinta jornada, de 189 kilómetros entre Puigcerdá (Gerona) y San Cugat del Vallés, 'Supermán' López sigue con el maillot de líder con una ventaja de 14 segundos con respecto a Adam Yates (Mitchelton-Scott), su más inmediato perseguidor.



"Las sensaciones han sido buenas, en una etapa bastante rápida, y al final hemos llegado sin problemas", explicó López, quien agregó que en el principio de la etapa estuvo "atento" a los rivales en la general.



No quiere pensar López en la última etapa del domingo en Barcelona y prefiere centrarse en la jornada del sábado, de 169 kilómetros entre Valls y Vila-Seca (Tarragona). "Mañana será mañana, mañana pensaremos en cómo llegar a la meta con el maillot.



Después ya pensaremos en el último día, que habrá mucha batalla, pero esperamos que todo esté bajo control", aseguró. Después de su triunfo en La Molina, López consideró que su progresión es ascendente y espera llegar "bien" al Giro de Italia, uno de sus grandes objetivos del año.



"En el Giro la idea es llegar bien y disfrutar al cien por cien. En esta Volta he tenido una progresión ascendente. En los primeros días me faltaba un pelín y en las dos etapas de montaña hemos estado muy bien", concluyó.









EFE