‘Esto está infectado de dopaje’: técnico de Manzana Postobón

Luis Fernando Saldarriaga, el técnico del equipo Manzana Postobón, que se acabó este viernes debido a los casos de dopaje de Wílmar Paredes y Juan Amador, habló luego de la decisión.

“Con los dos últimos casos, reitero que el equipo es ajeno, eso es personal. El equipo es un enemigo duro del dopaje. No estoy intranquilo. Es un golpe para que se den cuenta de que esto está infectado de dopaje", declaró Saldarriaga a EL TIEMPO.

Y agregó: "Es el círculo social. En este momento es difícil. Nosotros hicimos controles, la parte educativa, el pasaporte biológico. No tengo ninguna explicación, no dejamos de hacer nada".



"Hay unos contratos y eso hay que respetarlo. Entra en una cosa jurídica, hay avales que justifican los sueldos. Lo importante es que todo termine normalmente, aunque la idea era que esto no terminara así. La idea fue sacar corredores, buen proceso", añadió.



"No estoy decepcionado. Hemos hecho más cosas buenas que malas. Dos cosas no pueden tapar lo bueno. El equipo funcionaba bien, en estos últimos días, pero no se puede fallar, es un compromiso de todo y se falló", precisó el DT.



DEPORTES