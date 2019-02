‘No tenemos un equipo para pelear la general’: Alaphilippe

Julian Alaphilippe se defendió solo, peor también aprovechó los movimientos de sus enemigos, que le tiraron un salvavidas, lo arrimaron a la punta y, como era de esperarse, les ganó la etapa y se puso de líder en La Unión y luego de 177 kilómetros.

El francés, ahora, afrontará la etapa final con la camiseta naranja, pero advirtió que dará todo, aunque no tengan una escuadra fuerte para protegerlo.

“No tenemos un equipo para proteger la general. No conozco las palmas, la he visto desde el carro. Daré todo y estamos a gusto con lo que hemos hecho, tras las tres victorias de etapa”, dijo el campeón, el año pasado, de la Flecha Valona.



Y agregó: “Derroché mucha energía para ganar la etapa. Es distinto correr acá que en Europa, pero me gusta. Y lo hago porque me sirve para ensayar los cambios de ritmo”.

Alaphilippe y el equipo Deceuninck-Quick- Step tratarán de defenderse hasta donde más puedan, este domingo, en la etapa final a Palmas, pero no solamente sus rivales son los enemigos, también lo es la altura.



“Las pulsaciones fueron altas. Sentí la altura, nos pega y este domingo corremos hacia arriba. He sentido la diferencia de entrenar en Europa y acá”, precisó el ciclista francés, que el año pasado se impuso en la jornada de El Tambo y fue líder de la Colombia Oro y paz 2.1.



Alaphilippe es líder, pero tiene a 8 segundos al colombiano Daniel Martínez, a 23 segundos a Miguel López y ajusta 29 segundos sobre Iván Sosa.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Medellín

En twitter: @lisandroabel