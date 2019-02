‘No cometimos errores y ganamos’: Juan Sebastián Molano

Juan Sebastián Molano mostró su cara de tristeza el miércoles pasado en la etapa en la Ceja. No solo porque su líder en el UAE Emirates, Fernando Gaviria, sufrió, sino porque cometió errores y solo pudo terminar en la tercera casilla de la etapa.

Sin embargo, la vida tiene revanchas y al boyacense le llegó el jueves, en la jornada con salida y llegada en Llanogrande, de 167 km, en el que vencipko a sus rivlaes en el embalaje.

“Me emocioné mucho. Quedé aburrido en la Ceja porque no puede hacer el embalaje. Hay días que cometes errores y se aprende. La primera opción era Fernando. Es un corredor que llega bien al embalaje y es difícil de vencer, pero no estuvo. La llegada fue complicada. En la primera vuelta fui al límite, fue rápida el giro en comparación de las otras. En el final me costó, pero si pasaba el alto tenía opción de ganar”, señaló Molano.



El corredor boyacense no pudo terminar más adelante el miércoles pasado porque llegó tarde a los primeros lugares en el kilómetro final, no cerró el hueco que tenpia antes y fue superado.



Y agregó: “Este viernes tenemos opción. El equipo está para mí y espero estar en la jugada. Vivimos con la ilusión de ganar y lo hicimos. Estoy tranquilo por mi primera victoria con el Emirates. Veo que uno aprende de los errores”.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel