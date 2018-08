‘Federación apoya hasta el final a sus deportistas’: Ovidio González

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo), Jorge Ovidio González, se mostró muy impactado por el positivo del ciclista Fabián Puerta por boldenona. Sin embargo, expresó que su apoyo como el del máximo organismo del pedalismo nacional está claro, sin que esto quiera decir que no quieran combatir el dopaje.

“Para mí, como presidente, fue muy duro este caso de dopaje. Es una situación bastante complicada para un dirigente y para la propia Federación, tratándose de un muchacho que conocemos. Fabián ha sido un hombre que toda la vida ha tenido un comportamiento ético con su carrera; jamás ha tenido un positivo. Con todos los deportistas siempre vamos hasta lo último, sin que eso quiera decir que no luchamos contra el dopaje en Colombia”, le dijo a EL TIEMPO González.



El presidente de la Fedeciclismo afirmó que ahora esperarán la contramuestra para saber cómo empezar la pelea jurídica y limpiar el nombre de Puerta. “El deportista dice que eso es exógeno, que pudo provenir de un alimento de carne, y eso es lo que se va a pelear, primero viendo la segunda contramuestra y después de ello si persiste el adverso, empezar una pelea jurídica como lo hizo en su tiempo Santiago Botero, María Luisa Calle y el mismo Sergio Luis Henao”, añadió.

Fabián Puerta, ciclista colombiano. Foto: AFP

Este es el segundo gran escándalo que se da en Colombia por dopaje en menos de dos años. En el 2017 fueron ocho los ciclistas que dieron positivo en la Vuelta a Colombia, por lo que las dudas del esfuerzo por combatir estas conductas queda en duda, algo a lo que González no le sale al paso y afirma estar en la lucha para erradicarlo.



“Acá estamos atacando mucho el dopaje entre la UCI y la Federación. Estamos haciendo mucho control, con Coldeportes hacemos mucho seguimiento, la Federación tiene campañas persuasivas. Yo mismo me he reunido con los equipos profesionales, absolutamente con todos, advirtiendo de las posibilidades que se pueda eliminar un equipo, se pueda acabar una compañía patrocinadora, puede acabar con la vida de los deportistas. No puede seguirse conectando bajo ningún aspecto, ni cercana ni lejanamente con el dopaje en Colombia, porque tenemos un ciclismo que debemos respetar, y los colombianos aquí deben respetar a nuestros ídolos que están en el exterior”, concluyó.





Ahora habrá que ver qué seguirá pasando con Puerta.





DEPORTES