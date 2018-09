'Quería hacer un buen Mundial y un buen papel': Iván Sosa

Este viernes se llevó a cabo la prueba Sub -23 del Mundial de Ciclismo de Ruta, en la que el colombiano Iván Sosa no pudo con el rótulo de favorito por parte de la Selección Colombia para la prueba. Estas fueron sus impresiones al término de la jornada.

¿Qué sensaciones tuvo en la prueba?

Fue una carrera bastante dura, todos estaban nerviosos, al inicio me sentía muy bien, especialmente en las dos primeras vueltas me sentía muy bien, la tercera... no se que me esta pasando, llego a cierto momento y no puedo más, claro está que me molesta porque quería hacer un buen mundial y un buen papel. Lo importante es seguir trabajando para las próximas carreras y esperemos que a pesar de esta falla me sigan convocando a la selección nacional.

Durante la competencia ¿tuviste un imperfecto mecánico, o fueron sensaciones de carrera?

Fue un poco mas de carrera, al final no se puede hacer nada y no se qué pasó, creo que los demás compañeros hicieron una buena carrera, esperamos que las Selección nos vuelva a llamar y poder hacer un buen papel.

Grandes resultados en este año…

Es un mal momento el que estoy pasando ahora, pero lo importante es seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien como las hemos hecho.



Sobre el futuro…

Por el momento quiero tener eso bajo control, entonces cuando tenga las cosas claras estaré diciendo como va a seguir la temporada…



El resto del año…

Termina temporada en Lombardía, ha sido una temporada bastante larga y esperamos que todo vaya muy bien.









