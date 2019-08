'Al final decidí atacar y se me dieron las cosas': Hárold Tejada

El colombiano Harold Tejada se impuso este jueves en la séptima etapa del Tour de l'Avenir. El ciclista, al final de la prueba, analizó la victoria y lo que queda de la competencia.

"Contento, lo arriesgamos todo desde la primera subida. Las marcas que me habían dado salieron como esperábamos. Salió un ciclista de Bélgica muy bueno, logramos quedar todos en la fuga, todos trabajando de acuerdo. Al final decidí atacar, me vine con le belga y se me dieron las cosas. Hubo una disputa al embalaje, pero se me dieron las cosas", dijo Tejada.

El colombiano también se refirió a lo que viene en la competencia.



"Seguimos viendo el día a día. Hoy fue muy exigente, al principio muy rápido. En el kilómetro uno se me dañó la bicicleta, me tocó perseguir 10 kilómetros. Vienen etapas muy duras, para mí todas son reinas", agregó.



Finalmente, comentó. "Las sensaciones son buenas, esperemos descansar bien. Por ahora, espero ir fuerte mañana, pasado mañana, y con el respaldo del equipo, ya somos 4, pero somos una familia. por ahora disfrutar este momento".



