Hárold Tejada debuta en el Tour y revela el plan A y B del Astana

Hárdol Tejada tiene solo 23 años y este año debuta en el Tour de Francia. Será el punta de lanza de su líder en el Astana, Miguel Ángel López, en las etapas de montaña.

"Nosotros en el equipo no tenemos plan B, el A es ayudarle a Miguel Ángel López a ganar la carrera, a conseguir el podio. Si pasa algo, miraremos buscar triunfos de etapa, pero en estos momento el es Miguel y no hay B", dijo el corredor huilense.



Tejada no estaba en el equipo del Tour, en principio la idea era que fuera al Giro de Italia, pero su figuración en la montaña en la Ruta de Occitania y en el Mont Ventoux le sirvió para que lo tuvieran en cuenta.



"Yo iba ir al Giro, pero por todo lo que rend´pi en Occitania y en Mont Ventoux y el Giro de Lombardía, pues me llamaron a hacer parte del grupo, con el fin de ayudarle a Miguen en la montaña", comentó Tejada.



"Voy a aprender. La idea es estar con Miguen Ángel en la montaña. En algunas etapas me voy a relajar, esa es la orden de los técnicos, para tener fuerzas para cuando llegue la montaña", indicó.



