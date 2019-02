‘Tengo que pensar en mi condición’: Fernando Gaviria

Fernando Gaviria se bajó del Tour Colombia 2.1. Su salud no le permitió seguir en la batalla. Una infección respiratoria le impidió disputar la etapa en La Ceja, en la que era el gran favorito, y lo obligó a irse de la competencia.



“Lamento salir de la carrera e irme a casa, pero tengo que pensar en mi condición y recuperar mi mejor salud”, dijo Gaviria.

Tanto el corredor como el equipo, UAE Emirates, dialogaron sobre el tema antes del arranque de la tercera etapa y tomaron la determinación de no salir.



Gaviria tiene como meta este año ir al Tour de Francia, competencia en la que el año pasado obtuvo dos triunfos parciales y fue líder.



Antes, el embalador nacional disputará Tirreno-Adriático, Milán-San Remo y París-Roubaix, por lo que era mejor retirarse y no exponer su condición física.



“No puedo conducir bien y creo que la mejor decisión es parar. Gracias a todos los fanáticos que siempre me han apoyado”, precisó.



Lisandro Rengifo

Enviado especial@LisandroAbel