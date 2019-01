‘En las grandes carreras será más difícil ganar’: Gaviria

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del UAE Team Emirates, dijo estar "contento" de su victoria en Villa San Agustín, la segunda de la Vuelta a San Juan, aunque admitió que en grandes carreras como el Tour de Francia será "más difícil ganar".

Gaviria está siendo una de las grandes sensaciones de la Vuelta a San Juan con dos victorias en cuatro etapas.



"Llevamos un buen trabajo, pero falta trabajar un poco más porque en las grandes carreras será más difícil ganar, aunque esperemos que todo vaya mejor", dijo Gaviria.

Tengo un excelente equipo, con corredores jóvenes, que me ha ayudado a conseguir dos etapas FACEBOOK

El jueves habrá jornada de descanso y el viernes se disputará la quinta jornada con final en el Alto del Colorado, en lo que será la etapa reina de la Vuelta a San Juan.



"Voy a probar a estar en el grupo, aunque es una subida bastante larga y veremos qué pasa", confesó el colombiano, que con esta victoria ya suma cinco en Argentina (2 en 2017, 1 en 2018 y 2 este 2019). En la misma etapa que terminó en Villa San Agustín hace justo un año Fernando Gaviria se cayó y tuvo que retirarse de la ronda argentina.



"Al pasar recordé el sitio, pero no era lo mismo porque había pasado el tiempo. Lo importante es que hoy teníamos la posibilidad de conseguir una etapa más y lo hemos logrado", señaló.



Fernando Gaviria es segundo de la clasificación general a solo ocho segundos del líder, el francés Julian Alaphilippe, que también ha ganado dos etapas en esta Vuelta a San Juan.



"Me lo tomo con tranquilidad porque no venía preparado para la general. Sería bonito ganar, pero ya se irá viendo", concluyó.



EFE