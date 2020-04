Eusebio Unzué volvió a cargar contra Nairo

Eusebio Unzué, mánager general del equipo Movistar, volvió a referirse al paso del colombiano Nairo Quintana por la escuadra española.

La referencia está en una entrevista que Unzué otorgó en el diario Marca de España en referencia con el documental ‘El día menos pensado’, editado con lo que pasó en el grupo en el 2019.



Cuando se tocó el tema del Tour de Francia, Unzué habló de la etapa en la que el ciclista colombiano iba escapado en un lote al que llegó su compañero Mikel Landa y el boyacense no le colaboró para sacar ventaja.



“Como a Nairo yo no le podía garantizar el liderazgo único era mejor que se fuera. En otro equipo tiene la capacidad de ilusionar a todo el mundo, aquí esa bala ya la había gastado”, señaló Eusebio Unzué.



No es la primera vez que se refiere al tema, ya en ocasiones anteriores el dirigente había explicado que lo mejor era que el pedalista colombiano abandonara el Movistar.



Deportes