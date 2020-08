Egan explicó cómo se libró de las caídas

La primera jornada de 156 kilómetros del Tour de Francia por Niza fue difícil, debido al piso mojado, a las caídas y a lo complicado del trazado, del que salió airoso el noruego Alexander Kristoff, ganador de día y primer líder.

Los corredores colombianos se vieron involucrados en incidentes.

Nairo Quintana y Miguel Ángel López se fueron al suelo, pero Egan Bernal se libró de estos hechos.



"Hubo bastantes caídas. Transitamos por una carretera que tenía aceite y cuando llueve, pues claro, se pone difícil. Menos mal, que se neutralizó la bajada final o hubiesen habido más caídas", dijo Bernal.



Y agregó: "No sé cómo esté Pavel Sikavok, ojalá esté bien. Normalmente la primera semana del Tour está lleno de caídas, de mucho estrés. Los corredores vienen frescos y todo el mundo tiene la fuerza para estar adelante".



Bernal fue arropado por sus compañeros en todo momento y él les agradeció este gesto.



"Mientras transcurra el Tour, pues veremos cómo se va a presentar la competencia. Lo que hicimos fue el trabajo de equipo, me llevan, me traen, hicieron un buen trabajo para protegerme", señaló el colombiano.



