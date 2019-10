Egan sorprendió con su reacción, tras correr en Lombardía

Bauke Mollema ganó el Giro de Lombardía, el último de los cinco monumentos del año, luego de un recorrido de 245 kilómetros, en el que Egan Bernal firmó con su tercer lugar un año sensacional.

“Para ser sincero, no pensé estar en el podio en esta competencia, pero estar es algo muy grande para mí. En el primer ‘monumento’ y ser tercero, pues me hace muy feliz. Además, el año ha sido sensacional”, dijo Bernal.



Y agregó: “Bauke abrió un hueco enorme, fue el más fuerte y lo demostró. Hoy, lo que más importa es el podio que he conseguido en esta carrera grande”.



“Una vez fue pasando la carrera me di cuenta de que podía pelearla y nos pusimos en esa tarea. Mollema se fue en plena cima y fue complicado. Roglic intentó cerrar el hueco, pero no se pudo”, señaló el colombiano.



“No estoy acostumbrado a esta clase de carreras y paso trabajos, pero tengo 22 años y puedo mejorar”, concluyó el pedalista de Cundinamarca.



