¿Por qué no ganó en L’Ain? Egan respondió, claro y contundente

Egan Bernal fue segundo en el Tour de L’Ain, tras ser derrotado por el esloveno Primoz Roglic, en el primer cara a cara de los dos grandes favoritos al título del Tour de Francia de este año.

Bernal salió al paso de las distintas opiniones que se han dado de su actuación en la prueba francesa.



“Demostramos que también estamos aquí para correr a un ritmo muy rápido. Hicimos nuestra carrera y deberíamos estar contentos con cómo fue, no solo aquí sino en la Ruta de la Occitania. Nuestro gran objetivo es el Tour”, señaló en www.cyclingnews.com



Y agregó: “Esta es una carrera para prepararnos para el Tour. Algunos otros grandes corredores de otros equipos también fueron eliminados temprano hoy. Eso no significa que no estarán en la clasificación general en el Tour de Francia.



Sobre el inquietante momento de Chris Froome y Geraint Thomas, otros con lo que el Ineos cuenta para pelear el Tour, Bernal fue enfático.



“Necesitamos estar tranquilos y saber que solo estamos aquí para entrenar. Seguro que queremos hacer un buen entrenamiento, pero ellos estarán allí en el Tour de Francia”, sentenció.



