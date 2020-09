Egan no se mete mentiras: 'He perdido unos tres años de mi vida'

Egan Bernal perdió el paso con el lote principal a 15 kilómetros del final de la etapa 15 del Tour de Francia, la que se disputó este domingo sobre 191 kilómetros con llegada en el Grand Colombier.

“Para ser honesto: no me fue bien en la primera subida. Casi pude quedarme ahí, pero ya sabía que todo estaba terminado”, dijo Bernal.



Y agregó: “Les dije a mis compañeros que estaba bloqueado. Traté de luchar hasta la final e hice lo mejor que pude. Pero sabía que tendría que abandonar en la última subida. Creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa de hoy. Iba a tope esperando un milagro que nunca pasó.”.



Bernal cedió en la meta 7 minutos 21 segundos y en la general es puesto 13 a 8 minutos 25 segundos.



"Hice todo lo posible por mí y por el equipo. Pero hay otros ciclistas más fuertes que yo y tengo que aceptarlo. Me sentía sin fuerzas. No hay excusas. No tengo las piernas, son más fuertes”, precisó.



"No es la mejor forma de iniciar el Tour, he tenido dolor de espalda todos los días, pero no me que quedado por eso, es más el dolor de piernas que de espalda, aunque esto último es algo que tengo que mirar", dijo.



“No sé qué pasó hoy. Así es la vida, así es el ciclismo. No puedes ganar todas las carreras. Ganar el Tour es imposible. Quiero descansar de vez en cuando ya veremos”, sentenció.

